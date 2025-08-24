Warum Kasse nach Wahlarzt-Besuch oft wenig zahlt

Wer man nicht zu einem Kassenarzt gehen kann oder will, für den sind Wahlärzte oft die einzige Alternative. Und am Papier wirkt das Angebot relativ fair, wenn man so lange Wartezeiten vermeiden kann – man zahlt die Rechnung und bekommt immerhin 80 Prozent wieder zurück. Doch der Teufel steckt in den Details.