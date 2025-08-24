USA untersagen Kiew Einsatz von Langstreckenwaffen

„Ich werde eine Entscheidung darüber treffen, was wir tun, und es wird eine sehr wichtige Entscheidung sein: ob es massive Sanktionen oder massive Zölle oder beides sein werden, oder ob wir nichts tun und sagen, es ist euer Kampf“, sagte Trump am Freitag. Zudem sinnierte der 79-Jährige auf Truth Social darüber, dass es nicht sein könne, dass die Ukraine den Angreifer Russland nicht angreifen dürfe – wir berichteten darüber.