Prohaska: „Ich traue beiden noch Großes zu!“

Ich erinnere mich, bei einem Spiel habe ich in der Früh die Aufstellung angekündigt, in der Didi fehlte. Dann haben wir zur Auflockerung ein Spielchen gemacht, da hatte man den Eindruck, er wollte nicht mehr mitmachen. Er war halt ehrgeizig, die Mitspieler hat er nie negativ angesteckt. Schon damals hat man gemerkt, dass beide viel vom Spiel verstehen. Du konntest immer mit ihnen über Taktik reden, und wenn sie was gesagt haben, hast du als Coach zugehört.