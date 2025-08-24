Preining vergibt Sieg: „Ich bin einfach ein Idiot“

Die Saison in der DTM entwickelt sich zu einem Krimi. Nach dem ersten Rennen auf dem Sachsenring liegen in der Gesamtwertung gleich drei Fahrer innerhalb von nur zwei Punkten. Gestern gab ein Österreicher lange den Ton an: Thomas Preining, der Champion von 2023, sah wie der sichere Sieger aus, ehe ihm in der vorletzten Runde ein Fehler unterlief.
Dadurch blieb der Oberösterreicher sogar ohne Stockerlplatz, wurde Vierter. „Ich bin einfach ein Idiot. Ich habe das Auto eine Runde vor Schluss verloren. So einen Fehler darf ich mir nicht erlauben.“
Den Sieg „erbte“ Ayhancan Güven, der drittplatzierte Jack Aitken übernahm die Gesamtführung von Lucas Auer, der über Platz zehn nicht hinauskam. „Ich war ein bisschen wie eine Schnecke unterwegs“, resümierte der Tiroler nach einem „verrückten Rennen. Es war nicht unser Tag“. Chance zur Revanche gibt’s bereits heute.
