Preining vergibt Sieg: „Ich bin einfach ein Idiot“

Die Saison in der DTM entwickelt sich zu einem Krimi. Nach dem ersten Rennen auf dem Sachsenring liegen in der Gesamtwertung gleich drei Fahrer innerhalb von nur zwei Punkten. Gestern gab ein Österreicher lange den Ton an: Thomas Preining, der Champion von 2023, sah wie der sichere Sieger aus, ehe ihm in der vorletzten Runde ein Fehler unterlief.