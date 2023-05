So untergraben Prigoschins Attacken Putins Macht

In einem Twitter-Beitrag erklärte etwa die Denkfabrik Institute for the Study of War jedenfalls: „Wenn der Kreml nicht auf Prigoschins eskalierende Angriffe auf Putin reagiert, könnte dies die Norm in Putins System weiter aushöhlen“, hieß es darin. Das loyale System rund um den Machthaber könnte demnach von innen erodieren.