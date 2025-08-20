Vorteilswelt
Dritte Ukraine-Reise

Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen

Außenpolitik
20.08.2025 12:02
Sybiha lobte Meinl-Reisingers persönliches Engagement für die Ukraine.
Sybiha lobte Meinl-Reisingers persönliches Engagement für die Ukraine.(Bild: Jöchl Martin)

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), ist am Mittwoch kurz vor Mittag zu einem offiziellen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eingetroffen. Dies gab der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha auf der Social-Media-Plattform X bekannt, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete.

0 Kommentare

„Ich freue mich, heute meine liebe österreichische Kollegin Beate Meinl-Reisinger zu ihrem dritten Besuch in der Ukraine seit ihrem Amtsantritt im März in Odessa begrüßen zu dürfen“, schrieb der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha auf der Social-Media-Plattform X.

Er fügte hinzu, dass er das persönliche Engagement von Meinl-Reisinger, das die intensive Dynamik der ukrainisch-österreichischen Beziehungen ergänze, sehr schätze. Sybiha sagte auch, dass das Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin mit einer Ehrung der gefallenen Verteidiger Europas aus der Ukraine begonnen habe.

Lesen Sie auch:
Gefragt, ob Österreich an einer allfälligen Friedensmission auch mit Soldaten teilnehmen könnte, ...
„Kommt darauf an ...“
Bundesheer-Friedenseinsatz in der Ukraine?
18.08.2025
Was Ministerin plant
Meinl-Reisinger bei Trumps rechter Hand in den USA
23.07.2025

Meinl-Reisinger hatte zuletzt am 14. März Kiew besucht. Es war ihre erste Auslandsreise nach ihrer Ernennung am 3. März 2025 gewesen.

