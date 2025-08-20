Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), ist am Mittwoch kurz vor Mittag zu einem offiziellen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eingetroffen. Dies gab der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha auf der Social-Media-Plattform X bekannt, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete.
„Ich freue mich, heute meine liebe österreichische Kollegin Beate Meinl-Reisinger zu ihrem dritten Besuch in der Ukraine seit ihrem Amtsantritt im März in Odessa begrüßen zu dürfen“, schrieb der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha auf der Social-Media-Plattform X.
Er fügte hinzu, dass er das persönliche Engagement von Meinl-Reisinger, das die intensive Dynamik der ukrainisch-österreichischen Beziehungen ergänze, sehr schätze. Sybiha sagte auch, dass das Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin mit einer Ehrung der gefallenen Verteidiger Europas aus der Ukraine begonnen habe.
Meinl-Reisinger hatte zuletzt am 14. März Kiew besucht. Es war ihre erste Auslandsreise nach ihrer Ernennung am 3. März 2025 gewesen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.