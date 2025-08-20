Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen

Er fügte hinzu, dass er das persönliche Engagement von Meinl-Reisinger, das die intensive Dynamik der ukrainisch-österreichischen Beziehungen ergänze, sehr schätze. Sybiha sagte auch, dass das Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin mit einer Ehrung der gefallenen Verteidiger Europas aus der Ukraine begonnen habe.