Kadyrows Kämpfer sollen Wagner-Söldner ersetzen

Denn Kadyrow hatte in einem Angebot erklärt, seiner Truppe „Achmat“ könnten in der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut die Stellungen der Wagner-Söldner übernehmen. Er wolle ein Ablöseangebot des Chefs der russischen Teilrepublik annehmen, teilte Prigoschins Pressedienst am Samstag auf Telegram mit. Es erging auch ein Schreiben an Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu, in dem Prigoschin diesen auffordert, einen Befehl zur Übergabe der Stellungen an Kadyrows Männer zu erteilen. Bis zum kommenden Mittwoch um 0.00 Uhr solle diese Operation abgeschlossen sein, hieß es weiter.