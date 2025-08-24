Landwirt (51) stirbt bei Arbeiten in Jauchegrube

Jede Hilfe kam zu spät

Sofort suchte die Mutter Hilfe, um ihren verschwundenen Sohn zu finden. Schließlich half ein Nachbar ihr bei der Suche. Doch da war es schon zu spät: „Beide fanden den Mann in der Jauchengrube auf der Aluleiter. Die angeforderten Feuerwehren St. Michael und St. Margarethen konnten den Mann zwar noch bergen, aber der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen“, so die Beamten.