Last-Minute-Wahnsinn! Müller avanciert zum Helden

Diesmal zählte sein Treffer

Es war sein erstes Tor für seinen neuen Klub im zweiten Spiel. Die Bayern-Legende hatte zwar auch vor einer Woche bei seinem Debüt in der MLS für Vancouver getroffen – doch sein Tor beim 1:1 gegen Houston Dynamo zählte nicht. Diesmal hatte Müller mehr Glück. „Ein unglaubliches Gefühl“, jubelte der Matchwinner.