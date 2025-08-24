Last-Minute-Wahnsinn! Müller avanciert zum Helden

Thomas Müller ist in der MLS angekommen – und wie! Beim 3:2-Sieg der Vancouver Whitecaps gegen St. Louis City SC erzielte der 35-Jährige, der den FC Bayern München im Sommer verlassen hatte, in der 14. (!) Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegestreffer.
In einer umkämpften Partie avancierte Thomas Müller zum ganz großen Helden. Der Deutsche, der sein Team als Kapitän aufs Feld führte, blieb beim Strafstoß ganz cool und schoss Vancouver in der allerletzten Sekunde zum Sieg - hier zu sehen im Video:
Grenzenloser Jubel – Müller wurde anschließend von seinen Teamkollegen und den Fans gefeiert.
Diesmal zählte sein Treffer
Es war sein erstes Tor für seinen neuen Klub im zweiten Spiel. Die Bayern-Legende hatte zwar auch vor einer Woche bei seinem Debüt in der MLS für Vancouver getroffen – doch sein Tor beim 1:1 gegen Houston Dynamo zählte nicht. Diesmal hatte Müller mehr Glück. „Ein unglaubliches Gefühl“, jubelte der Matchwinner.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.