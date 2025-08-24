Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Siegestreffer im Video

Last-Minute-Wahnsinn! Müller avanciert zum Helden

Fußball International
24.08.2025 06:39
Grenzenloser Jubel bei Thomas Müller (re.)
Grenzenloser Jubel bei Thomas Müller (re.)(Bild: AP/DARRYL DYCK)

Thomas Müller ist in der MLS angekommen – und wie! Beim 3:2-Sieg der Vancouver Whitecaps gegen St. Louis City SC erzielte der 35-Jährige, der den FC Bayern München im Sommer verlassen hatte, in der 14. (!) Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegestreffer.

0 Kommentare

In einer umkämpften Partie avancierte Thomas Müller zum ganz großen Helden. Der Deutsche, der sein Team als Kapitän aufs Feld führte, blieb beim Strafstoß ganz cool und schoss Vancouver in der allerletzten Sekunde zum Sieg - hier zu sehen im Video:

Grenzenloser Jubel – Müller wurde anschließend von seinen Teamkollegen und den Fans gefeiert.

Diesmal zählte sein Treffer
Es war sein erstes Tor für seinen neuen Klub im zweiten Spiel. Die Bayern-Legende hatte zwar auch vor einer Woche bei seinem Debüt in der MLS für Vancouver getroffen – doch sein Tor beim 1:1 gegen Houston Dynamo zählte nicht. Diesmal hatte Müller mehr Glück. „Ein unglaubliches Gefühl“, jubelte der Matchwinner.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
130.185 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
113.990 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
107.334 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2179 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1948 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1495 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Mehr Fußball International
DFB gesteht Fehler ein
Protest von RB Leipzig? FC Bayern kann durchatmen
Siegestreffer im Video
Last-Minute-Wahnsinn! Müller avanciert zum Helden
Krone Plus Logo
Bayern-Stars in Imst
Das Traumspiel brachte Kinderaugen zum Leuchten
Deutsche-Liga-Ticker
Gladbach gegen Hamburger SV, LIVE ab 17.30 Uhr
Deutsche-Liga-Ticker
FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln, LIVE ab 15.30 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf