Ukrainische Soldaten rücken Richtung Soledar vor

Vor dem Hintergrund der Spekulationen, ob denn die ukrainische Gegenoffensive bereits im Gange ist, treffen zahlreiche Updates von der Lage an der Front ein. Das russische Verteidigungsministerium behauptet nun, dass die ukrainischen Streitkräfte am Freitag in Richtung der Stadt Soledar in der Region Donezk in der Ukraine vorrücken. Und das „entlang der gesamten Frontlinie mit einer Länge von mehr als 95 Kilometern“.