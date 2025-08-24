Der mysteriöse Tod einer wohlbehüteten Tochter

„Es gibt Ereignisse, die zu grausam sind, um damit fertigwerden zu können“, sagt die unendlich unglücklich wirkende Frau, die nun in einem ruhigen Lokal sitzt. Sie habe lange überlegt, ob sie über ihr Schicksal öffentlich reden solle, erklärt die 62-Jährige dann; bis ihr Mädchen, die Seele ihres toten Mädchens, „mir ein Zeichen gegeben hat, das zu tun“.