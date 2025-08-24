Vorteilswelt
Mutter klagt an

Der mysteriöse Tod einer wohlbehüteten Tochter

Crime
24.08.2025 07:00
Die Mutter zeigt ein Bild vom Begräbnis ihres Kindes: „Bevor Natascha bestattet wurde, habe ich ...
Die Mutter zeigt ein Bild vom Begräbnis ihres Kindes: „Bevor Natascha bestattet wurde, habe ich mich mit einem Kuss von ihr verabschiedet. Sie sah aus – wie ein Engel.“(Bild: Martina Prewein)

Im Oktober 2024 starb eine junge Wienerin in der Wohnung ihrer Tante. Unter ominösen Umständen. Ein oberflächlicher Bekannter der 22-Jährigen steht nun unter dringendem Mordverdacht. Jetzt spricht die verzweifelte Mutter des Opfers in der „Krone“.

„Es gibt Ereignisse, die zu grausam sind, um damit fertigwerden zu können“, sagt die unendlich unglücklich wirkende Frau, die nun in einem ruhigen Lokal sitzt. Sie habe lange überlegt, ob sie über ihr Schicksal öffentlich reden solle, erklärt die 62-Jährige dann; bis ihr Mädchen, die Seele ihres toten Mädchens, „mir ein Zeichen gegeben hat, das zu tun“.

