Ärger in Bundesliga

Schiri-Wirbel: „Seine Arroganz hat Spiel zerstört“

Bundesliga
24.08.2025 06:21
Julian Weinberger verwies LASK-Kicker Sascha Horvath vom Platz.
Julian Weinberger verwies LASK-Kicker Sascha Horvath vom Platz.(Bild: APA/KRUGFOTO)

Schiri-Ärger beim LASK nach der 0:3-Niederlage gegen Salzburg! Trainer Joao Sacramento kritisierte nach dem Ausschluss für Sascha Horvath „Ego und Arroganz“ von Schiedsrichter Julian Weinberger.

Der LASK gastiert im Cup am Mittwoch (20.30 Uhr) beim SV Horn. Danach steht am Samstag ein in der Liga richtungsweisendes OÖ-Derby gegen Aufsteiger Ried auf dem Programm. Drei Punkte haben die Linzer erst auf dem Konto, drei von vier Ligapartien gingen verloren. „Wir haben aber schon gegen die beiden mit Abstand besten Teams in Österreich gespielt“, verwies Neo-Trainer Joao Sacramento auf Sturm (0:2) und Salzburg. „Da ist ein großer Unterschied zum Rest der Liga.“

Schon neun Gegentreffer
Die neun Gegentore des LASK waren vor den Sonntag-Spielen ein Ligahöchstwert. „Das ist ein großes Problem, das wir im Moment haben“, gestand der Portugiese. „Wir bekommen zu einfache Tore. Wie wir den Strafraum verteidigen, kostet uns zu viel.“

Joao Sacramento
Joao Sacramento(Bild: GEPA)

In Salzburg sah er sich aber auch durch Schiedsrichter Julian Weinberger („Sein Ego oder seine Arroganz haben ein Fußballspiel zerstört“) um die Chance gebracht, sah sein Kapitän Sascha Horvath doch bereits in der ersten Hälfte beim Stand von 0:2 wegen Kritik in einer Situation zweimal Gelb und damit Rot.

„Worte, die das Maß überschritten haben“
Beim LASK betonte man die Kapitänsregel, wonach nur der Spielführer mit dem Referee sprechen dürfe. „Er hat Worte gesagt, die das Maß überschritten haben“, erklärte Weinberger auf Sky. „Ich habe ihn nicht beleidigt“, entgegnete Horvath.

Lesen Sie auch:
Schiedsrichter Julian Weinberger zeigte Sascha Horvath Gelb-Rot.
LASK sauer
Aufregung um Gelb-Rot: „Habe ihn nicht beleidigt!“
23.08.2025
Sieg in Überzahl
Salzburg macht mit dem LASK kurzen Prozess
23.08.2025

Sein Klubkollege Maximilian Entrup vermisste „ein bisschen Fingerspitzengefühl“, zumal Emotionen zum Fußball dazugehören würden. Vorwürfe an Horvath, der nun auch gegen Ried gesperrt fehlt, gab es nicht. Sacramento: „Er ist der Kapitän, der Erste, der die Interessen des Klubs vertritt. Wenn jemand etwas gegen die Familie tut, verteidigt man sie. Wir sind Menschen, das tun wir.“

