Schiri-Wirbel: „Seine Arroganz hat Spiel zerstört“

Der LASK gastiert im Cup am Mittwoch (20.30 Uhr) beim SV Horn. Danach steht am Samstag ein in der Liga richtungsweisendes OÖ-Derby gegen Aufsteiger Ried auf dem Programm. Drei Punkte haben die Linzer erst auf dem Konto, drei von vier Ligapartien gingen verloren. „Wir haben aber schon gegen die beiden mit Abstand besten Teams in Österreich gespielt“, verwies Neo-Trainer Joao Sacramento auf Sturm (0:2) und Salzburg. „Da ist ein großer Unterschied zum Rest der Liga.“