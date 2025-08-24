Warum der Betreuungspool nicht sterben darf

Die Missstände in der 24-Stunden-Betreuung sind seit Jahren bekannt. Der Betreuungspool Vorarlberg ist ein Beispiel dafür, dass es auch fairer und transparenter geht. Doch ohne gesicherte Finanzierung droht das Modell zu kippen.
Geschlossene Türen, eiskalte Zimmer, Überwachungskameras im Schlafbereich – und Frauen, die rund um die Uhr schuften, für durchschnittlich vier Euro die Stunde. 24-Stunden-Betreuerinnen in Vorarlberg berichteten der „Vorarlberg Krone“ vor einiger Zeit von Zuständen, die an Ausbeutung grenzen: Sie werden geschlagen oder sexuell belästigt, müssen sich mit Diebstahlsvorwürfen auseinandersetzen, arbeiten ohne klare Verträge oder verlässliche Freizeit. Ihre Rechte kennen sie oft nicht, Sprachbarrieren verschärfen die Not. Wer sich beschwert, riskiert den Job. Hinter diesen Geschichten steht ein System, das die Pflege weitestgehend dem freien Markt überlassen hat – mit all seinen Härten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.