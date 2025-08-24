Das Traumspiel brachte Kinderaugen zum Leuchten

MotoGP entgeht nur knapp einer Katastrophe
5000 Fans strahlten um die Wette, als die Stars von Bayern München am Samstag in Imst für Selfies posierten und Autogramme schrieben. Der Fan-Klub „Red Eagles Austria“ hatte das Traumspiel gewonnen. Für ein paar Spieler, die gegen ihre Idole auflaufen durften, war es das Highlight.
Das Traumspiel war ein wahr gewordener Traum für die Bayern-Fans. 5000 Zuschauer wollten den deutschen Rekordmeister sehen. „Wir haben es geschafft, vielen Leuten einen Traum zu erfüllen und dass sie mit einem Lachen heimgehen“, war Robert Schweighofer, der als Obmann der „Red Eagles Austria“ das Traumspiel nach Imst geholt hatte, stolz.
