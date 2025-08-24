Das Traumspiel brachte Kinderaugen zum Leuchten

Das Traumspiel war ein wahr gewordener Traum für die Bayern-Fans. 5000 Zuschauer wollten den deutschen Rekordmeister sehen. „Wir haben es geschafft, vielen Leuten einen Traum zu erfüllen und dass sie mit einem Lachen heimgehen“, war Robert Schweighofer, der als Obmann der „Red Eagles Austria“ das Traumspiel nach Imst geholt hatte, stolz.