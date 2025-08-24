Vorteilswelt
MotoGP im Ticker

Wer holt sich den Rennsieg in Ungarn? LIVE ab 14

MotoGP
24.08.2025 06:40
Ist Marc Marquez heute zu schlagen?
Ist Marc Marquez heute zu schlagen?(Bild: EPA/Tamas Vasvari)

Die MotoGP gastiert erstmals seit 1992 in Ungarn. Wer holt sich den Sieg auf dem brandneuen „Balaton Park Circuit“? Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der LIVETICKER:

Hier der Zwischenstand:

Der große Gejagte
Wer kann Marc Marquez stoppen? Diese Frage stellt sich in dieser Saison ein ums andere Mal. Bisher ist dieses Kunststück nicht vielen gelungen!

Unaufhaltsam steuert der Spanier seinem nächsten und damit neunten WM-Titel in der MotoGP entgegen. Damit schließt er in Kürze wohl zu seinem großen Rivalen – dem ehemaligen MotoGP-Fahrer und Motorsport-Legende Valentino Rossi auf.

Valentino Rossi
Valentino Rossi(Bild: Pail Sepp)

Ob ihm dabei zumindest in Ungarn jemand in die Quere kommen kann, wird sich beim großen Rennen am Sonntag zeigen ... 

Folgen Sie uns auf