Wer holt sich den Rennsieg in Ungarn? LIVE ab 14

MotoGP entgeht nur knapp einer Katastrophe
Ungarn-Schrecksekunde
Die MotoGP gastiert erstmals seit 1992 in Ungarn. Wer holt sich den Sieg auf dem brandneuen „Balaton Park Circuit“? Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
Hier der Zwischenstand:
Der große Gejagte
Wer kann Marc Marquez stoppen? Diese Frage stellt sich in dieser Saison ein ums andere Mal. Bisher ist dieses Kunststück nicht vielen gelungen!
Unaufhaltsam steuert der Spanier seinem nächsten und damit neunten WM-Titel in der MotoGP entgegen. Damit schließt er in Kürze wohl zu seinem großen Rivalen – dem ehemaligen MotoGP-Fahrer und Motorsport-Legende Valentino Rossi auf.
Ob ihm dabei zumindest in Ungarn jemand in die Quere kommen kann, wird sich beim großen Rennen am Sonntag zeigen ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.