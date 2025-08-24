„Kunden sollen entscheiden, was sie fahren wollen“

„Spüren bei E-Mobilität noch immer Verunsicherung“

Der Anteil der Elektroautos ist zwar neuerlich gestiegen (auf 17 Prozent aller Neuzulassungen), aber bei Weitem nicht in dem Ausmaß wie Hybrid-Fahrzeuge. „Bei der E-Mobilität verspüren wir noch immer eine Verunsicherung. Viele Leute wissen nicht, was sie am Ende einer Finanzierung machen sollen, was ihr Auto dann noch wert ist. Allerdings hat sich da bei den Herstellern viel getan, die meisten bieten jetzt auch bei E-Autos einen garantierten Restwert – dazu werden auch die Laufleistungen immer besser“, ist Martin Karner, Geschäftsführer des Autohauses Fior mit insgesamt vier Standorten in der Steiermark, überzeugt.