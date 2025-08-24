Frau Professor, warum hassen so viele Mathematik?

Für Johanna Pirker ist Gaming nicht nur Unterhaltung – es ist ein „echter Game Changer“. Als Kind rettete sie in Videospielen Prinzessinnen – heute erschafft sie selbst virtuelle Welten. Die Professorin an der TU Graz und TU München entwickelt innovative Lernumgebungen, die Nutzer durch motivierende Aufgaben zum Mitmachen anregen. Das US-Magazin „Forbes“ listete sie dafür 2018 unter die Besten „30 unter 30“.