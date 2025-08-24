Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Angstfach im Fokus

Frau Professor, warum hassen so viele Mathematik?

Leben
24.08.2025 07:01
Johanna Pirker lehrt an der TU Graz und TU München, sie entwickelt virtuelle Welten und fördert ...
Johanna Pirker lehrt an der TU Graz und TU München, sie entwickelt virtuelle Welten und fördert E-Learning.(Bild: Jürgen Fuchs)

Der Schulanfang steht vor der Tür und mit ihm bei vielen die Angst vor Mathematik. Jenem Fach, in dem die meisten scheitern und Nachhilfe brauchen. Das muss aber nicht sein, ist Informatikerin Johanna Pirker (37) überzeugt. Sie entwickelt digitale Lernwelten, die Spaß machen.

0 Kommentare

Für Johanna Pirker ist Gaming nicht nur Unterhaltung – es ist ein „echter Game Changer“. Als Kind rettete sie in Videospielen Prinzessinnen – heute erschafft sie selbst virtuelle Welten. Die Professorin an der TU Graz und TU München entwickelt innovative Lernumgebungen, die Nutzer durch motivierende Aufgaben zum Mitmachen anregen. Das US-Magazin „Forbes“ listete sie dafür 2018 unter die Besten „30 unter 30“.  

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Susanne Zita
Susanne Zita
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Was für ein Start!
So feiert Linz den großen „Krone“-Fest-Auftakt
Folge von Samstag
Gemeinsam, statt einsam: Bewegung, die verbindet
Best of Adabei
Zoff bei den Beckhams & Gal Gadots Kino-Flop
Film & Fernsehen
Trend zu Erotikthriller und Thors Rückkehr
Folge von Freitag
Gemeinsam mit Philipp Freitagschallenge meistern
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
130.185 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
113.990 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
107.334 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2179 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1948 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1495 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Angstfach im Fokus
Frau Professor, warum hassen so viele Mathematik?
Krone Plus Logo
Fern der Heimat
Afrika, Norwegen: Das erleben Studenten im Ausland
Folge von Samstag
Gemeinsam, statt einsam: Bewegung, die verbindet
Krone Plus Logo
Für Laien zu komplex
Analyse entlarvt unlesbare Arznei-Beipackzettel
Krone Plus Logo
Was geht und was nicht
So punkten Sie beim Dating in den Bundesländern

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf