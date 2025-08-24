Frau Professor, warum hassen so viele Mathematik?

MotoGP entgeht nur knapp einer Katastrophe
Der Schulanfang steht vor der Tür und mit ihm bei vielen die Angst vor Mathematik. Jenem Fach, in dem die meisten scheitern und Nachhilfe brauchen. Das muss aber nicht sein, ist Informatikerin Johanna Pirker (37) überzeugt. Sie entwickelt digitale Lernwelten, die Spaß machen.
Für Johanna Pirker ist Gaming nicht nur Unterhaltung – es ist ein „echter Game Changer“. Als Kind rettete sie in Videospielen Prinzessinnen – heute erschafft sie selbst virtuelle Welten. Die Professorin an der TU Graz und TU München entwickelt innovative Lernumgebungen, die Nutzer durch motivierende Aufgaben zum Mitmachen anregen. Das US-Magazin „Forbes“ listete sie dafür 2018 unter die Besten „30 unter 30“.
