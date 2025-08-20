Russische Truppen eroberten weitere Ortschaften

Die neu eroberten Dörfer liegen in den Regionen Donezk (zwei) und Dnipropetrowsk (eines). Ein russischer Angriff wurde am Mittwoch auch auf die ostukrainische Stadt Kostjantyniwka gemeldet. Mindestens drei Menschen wurden durch Beschuss getötet. Vier weitere seien veletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets mit. Getroffen worden sei ein Wohngebiet mit einem Markt.