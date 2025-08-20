Fünftel besetzt
Russische Truppen eroberten weitere Ortschaften
Die russische Armee hat laut dem Kreml drei weitere Ortschaften im Osten der Ukraine erobert. Sie hat bereits in den vergangenen Monaten ihre Gebietsgewinne beschleunigt und besetzt derzeit etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums.
Die neu eroberten Dörfer liegen in den Regionen Donezk (zwei) und Dnipropetrowsk (eines). Ein russischer Angriff wurde am Mittwoch auch auf die ostukrainische Stadt Kostjantyniwka gemeldet. Mindestens drei Menschen wurden durch Beschuss getötet. Vier weitere seien veletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets mit. Getroffen worden sei ein Wohngebiet mit einem Markt.
Das russische Militär hat laut ukrainischen Angaben Raketenwerfer des Typs „Smertsch“ (Wirbelsturm) eingesetzt. Vor Kriegsbeginn lebten mehr als 70.000 Menschen in der Stadt, heute sind es noch etwa 8000.
Familie mit Kindern im Norden verletzt
Bei einem weiteren Angriff auf die nordukrainische Region Sumy wurden mindestens 14 Menschen verletzt, darunter eine Familie mit drei Kindern. „Russland manifestiert seine Ängste weiterhin durch reinen Terror in der gesamten Ukraine und nimmt erneut die Häuser von Familien und deren schlafende Kinder ins Visier“, schrieb Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko auf der Plattform X.
In der südukrainischen Region Odessa brach unterdessen ein Großbrand in einer Treibstoff- und Energieanlage aus. Ursache ist ein Drohnenangriff. Das russische Verteidigungsministerium teilte wiederum mit, in der Nacht auf Mittwoch 42 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben.
