„Bei uns gehört immer ein bisserl Blödsinn dazu“

Die beiden Fußball-Legenden Peter Stöger und Didi Kühbauer treffen am Sonntag im Bundesliga-Duell Wolfsberg gegen Rapid zum zwölften Mal aufeinander. Wieso es in der Vergangenheit das eine oder andere Scharmützel zwischen den beiden gab und sie sich das Dasein als Trainer-Duo vorstellen könnten.