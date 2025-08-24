„Bei uns gehört immer ein bisserl Blödsinn dazu“

MotoGP entgeht nur knapp einer Katastrophe
Die beiden Fußball-Legenden Peter Stöger und Didi Kühbauer treffen am Sonntag im Bundesliga-Duell Wolfsberg gegen Rapid zum zwölften Mal aufeinander. Wieso es in der Vergangenheit das eine oder andere Scharmützel zwischen den beiden gab und sie sich das Dasein als Trainer-Duo vorstellen könnten.
Wiener Derbys mit- und gegeneinander, Meister und Europacup-Finalist mit Rapid, WM-Teilnehmer 1998 und mittlerweile elf Duelle als Trainer – bevor Wolfsbergs Didi Kühbauer und Rapids Peter Stöger am Sonntag das Dutzend vollmachen, wird im Vorfeld auch gescherzt...
