Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Tochter als Opfer

Missbrauchs-Skandal um Grazer Ex-Berufsschullehrer

Steiermark
24.08.2025 07:00
Einem Grazer wird bald der Prozess gemacht – er soll unter anderem ein sexuelles Verhältnis zu ...
Einem Grazer wird bald der Prozess gemacht – er soll unter anderem ein sexuelles Verhältnis zu seiner 15-jährigen Tochter gehabt haben (Symbolbild).(Bild: Serhii - stock.adobe.com)

Fast 25 Jahre lang soll ein Steirer philippinischen Frauen Geld für einschlägige Bilder ihrer Kinder bezahlt haben. Sogar seine damals 15-jährige Tochter soll er zu einer verbotenen sexuellen Beziehung genötigt haben – nun kommt er vor Gericht.

0 Kommentare

Diese Geschichte ist zutiefst verstörend: Seit zumindest 1997 soll sich im Leben des Grazer Ex-Berufsschullehrers alles darum gedreht haben, wie er sexuelle Kontakte zu Kindern mit ersten Anzeichen des Eintritts der Pubertät herstellen könne. Teils über Facebook-Messenger soll er in ärmlichen Verhältnissen lebenden Frauen auf den Philippinen Geld für Intim-Bilder und -Videos ihrer Kinder geboten haben. Manchmal habe er sich die abscheulichen Szenen gleich über Livestream angesehen.

Das Bildmaterial habe er mit seiner Kamera mitgefilmt und daraus Filme gemacht und zum Teil auch verschickt, heißt es in der Anklage.

Opfer kauften mit Geld Schulsachen und Lebensmittel
Es dürfte demnach aber nicht nur bei den Chats mit den erwachsenen Frauen geblieben sein. Auch direkten Kontakt zu seinen teils unmündigen Opfern soll er aufgenommen und sie zu ekelerregenden Aktionen aufgefordert haben, um seine Bedürfnisse zu stillen. Pro Handlung bezahlte er laut Anklage zwischen 28 und 75 Euro – das Geld verwendeten die Opfer, um Lebensmittel und Schulsachen zu kaufen.

Ein zum Tatzeitpunkt erst zwölf Jahre altes Mädchen habe es ihm besonders angetan. Er habe es „Sweetheart“ genannt, das Kind ihn „Daddy“. Bereits 2018 habe er die kleine Asiatin auf den Philippinen besucht. Via Chat soll er ihr erzählt haben, wie sehr er sie vermisse, im September 2019 soll er zu ihr gereist sein und sich erneut an ihr vergangen haben.

Mit eigener Tochter Beziehung geführt
Nicht einmal vor seiner eigenen Tochter schreckte der heute 60-Jährige mutmaßlich zurück. Mit 15 zog die Schülerin, die jahrelang nichts von ihrem leiblichen Vater wusste, bei ihm ein. Statt eines Papa-Tochter-Verhältnisses soll er aber eine „Liebesbeziehung“ aufgebaut und ihr die Unschuld geraubt haben! Über sieben Jahre hatte er wohl immer wieder die Blutschande mit seiner jungen Tochter vollzogen.

Lesen Sie auch:
Schülerin war 13
Sexuelle Übergriffe: Lehrer in Graz vor Gericht
16.11.2023

2021 flogen die mutmaßlichen Schandtaten des Grazers endlich auf, er saß auch vorübergehend in Untersuchungshaft. Bei einer Hausdurchsuchung wurden von den Ermittlern rund 10.000 missbräuchliche Darstellungen Minderjähriger gefunden. Demnächst muss er sich nun vor dem Straflandesgericht unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs, wie Gerichtssprecherin Barbara Schwarz der „Krone“ bestätigt, verantworten.

Allerdings empfiehlt ein Gutachter wegen seiner psychischen Erkrankung eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
130.185 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
113.990 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
107.334 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2179 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1948 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1495 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf