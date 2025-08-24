NÖ-Aktivist im grenzenlosen Kampf gegen Tierleid

Und dann gibt es noch Straßenhunde wie „Sam“. Er hatte einen gebrochenen Fuß, der schlecht zusammengewachsen ist. Er sprang sofort in Putzgrubers Auto, als er die Tür öffnete. „Wir brachten ihn zum Tierarzt. Er hatte insgesamt mehr als 1000 Zecken am Körper“, schildert der Aktivist, der „Sam“ nun ein besseres – und legales – Leben in Österreich ermöglichen möchte. „Er benötigt davor aber noch eine OP, die wir von einem Spezialisten in Serbien durchführen lassen“, so Putzgruber, der sich über jeden Cent als Untersützung des Vorhabens freut.