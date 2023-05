Kickls Wutrede: „Schämen Sie sich!“

„Ausdruck von Dummheit“

Die Regierung habe „lauter faule Eier produziert“. So auch beim Thema Migration oder bei der „Zwangsbeglückung“ mit der CO2- und auch ORF-Steuer. Weil die ÖVP damit warb, dass die Kaufkraft in Österreich gestiegen sei, empfiehlt Kickl dem Kanzler: „Welcher Ihrer 104 Berater hat Ihnen das ins Manuskript geschrieben? Schmeißen Sie den hinaus. Das ist ein Ausdruck von Dummheit und noch dümmer ist der, der das in die Öffentlichkeit trägt!“.