Im Nationalrat fliegen Fetzen: „Treten Sie zurück“

Maurer spricht von „Scheinheiligkeit“

Grünen-Klubobfrau Sigi Maurer ortete in ihrer Rede „Scheinheiligkeit“ am Rednerpult im Nationalrat. In Richtung Kickl rief sie: „Es ist heuchlerisch, so zu tun, als würden Sie sich für arme Menschen einsetzen.“ Die FPÖ lüge den Menschen ins Gesicht. Blaue Sozialpolitik „richtet sich nach unten“, das hätte die FPÖ in Regierungen in den Ländern und im Bund bewiesen.