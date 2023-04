Umfrage: FPÖ klar auf Platz 1, KPÖ im Nationalrat

Auf den Plätzen zwei und drei folgen - mit Respektabstand - ÖVP und SPÖ. Die eigentliche Sensation ist aber die KPÖ. Sie würde nach derzeitigem Stand auf Anhieb den Einzug in den Nationalrat schaffen. Wären am kommenden Sonntag Nationalratswahlen, so würden 29 Prozent die FPÖ mit ihrem Frontmann Herbert Kickl wählen. Die anderen Parteien wären auf die Plätze verwiesen: Auf Platz zwei läge die ÖVP (23 Prozent) vor der SPÖ (20 Prozent).