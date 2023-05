„Die Ferkel haben am Hals geblutet - das war übel“

„Krone“: Herr EU-Abgeordneter Waitz, Sie sind auf Film-Tour in Tirol.

Thomas Waitz: Ja, ich arbeite seit vielen Jahren am Thema Tiertransporte. Wir waren bei Polizeikontrollen dabei, waren überall in Europa unterwegs, sind nächtens Lkw nachgefahren. Und hinzu kommt natürlich die Arbeit im EU-Parlament, wo wir nun einen Untersuchungsausschuss gemacht haben. Daraus entstand ein Film.