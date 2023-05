Darum „versteckt“ sich der Bundespräsident

Mit einer Fertigstellung ist im Dezember 2023 zu rechnen. In unmittelbarer Umgebung wird noch heuer der Plattenbelag im Burggarten vor der Neuen Burg erneuert sowie mit Vorarbeiten am Äußeren Burgtor begonnen. Auch die Brunnensanierung am Maria-Theresien-Platz wird fortgesetzt. Die geplanten Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahmen belaufen sich laut „Krone“-Anfrage auf rund. 1,6 Millionen Euro.