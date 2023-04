Frontaler auf B 320: Kroate starb an Unfallstelle

Kroate verstarb an Unfallstelle

Der 69-jährige Kroate wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 75-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das UKH Salzburg geflogen. Die in Österreich lebende Tochter des kroatischen Ehepaares konnte erreicht und verständigt werden. Ein Kriseninterventionsteam wurde in Anspruch genommen.