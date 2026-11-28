Ein 58-jähriger Raser ging der Polizei am Samstagnachmittag in Buch-St. Magdalena ins Netz. Er war mit 200 km/h auf der A2 unterwegs. Seine Ausrede war ein „wichtiger Termin“. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Im Zuge der Verkehrsüberwachung auf der A2 im Gemeindegebiet von Buch-St. Magdalena fiel den Beamten ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Sie richteten das Radar-Messgerät auf ihn und stellten eine Geschwindigkeit von knapp über 200 km/h fest.
Bei der Abfahrt Bad Waltersdorf hielten die Polizisten den Lenker, einen 58-jährigen Grazer, an. Dieser zeigte sich geständig und gab an, aufgrund eines wichtigen Termins in Graz in Eile gewesen zu sein.
Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde dem Mann der Führerschein noch vor Ort vorläufig abgenommen.
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