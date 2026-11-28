Mitten in der Nacht auf Samstag kollidierte auf der B70 nahe Söding in der Steiermark ein Kleinbus mit einem Traktor. Drei Insassen wurden dabei verletzt. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte stundenlang.
Schwerer Unfall um 1 Uhr nachts auf der B70: Weil ein Kleinbus in einen Traktor gekracht war, wurden die Feuerwehrleute aus Söding und Köppling aus dem Schlaf gerissen. Während der Traktorlenker unverletzt blieb, zogen sich drei Insassen des anderen Fahrzeugs Verletzungen zu.
Die Feuerwehrsanitäter und das Rote Kreuz übernahmen unverzüglich die Erstversorgung. Zeitgleich wurden ausgetretene Betriebsmittel gebunden, ein Brandschutz aufgebaut und die B70 für den Verkehr gesperrt.
Die Bergung des schwerbeschädigten Traktors gestaltete sich als äußerst schwierig. Erst nach knapp fünf Stunden konnte der Einsatz beendet werden, und die Feuerwehrkräfte konnten wieder ins Rüsthaus einrücken.
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