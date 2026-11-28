Im Grazer Becken sorgt die Nebeldecke immerhin für konstante Temperaturen. „Die gute Nachricht: Es kommt kein Tauwetter“, so der Meteorologe, „der Schnee, der am Donnerstag gefallen ist, bleibt lange liegen.“ Tagsüber könnten die Temperaturen also unter dem Gefrierpunkt bleiben und für die ersten Frosttage der Saison sorgen. Dem nächsten Schneemann steht somit nichts im Wege!