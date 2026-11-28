Nach dem Wintereinbruch am Donnerstag ist in der Steiermark zwar kein Neuschnee zu erwarten, doch die Kinder können auch in den kommenden Tagen Schneemänner bauen. Die Nebeldecke sorgt für frostige Temperaturen.
Die Freude über den Wintereinbruch war groß, wenn auch von kurzer Dauer. Am Donnerstag schneite es in weiten Teilen der Steiermark kräftig, auch in Graz blieben zehn Zentimeter Neuschnee liegen. Gerade Kinder können von Frau Holle nicht genug bekommen – und stellen sich die Frage: Kommt bald schon der nächste Schneefall?
Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes muss sie enttäuschen: „In den nächsten sieben Tagen schaut es mau aus. Niederschlag ist nicht in Sicht.“ Erst rund ums zweite Adventwochenende könnte es wieder soweit sein.
Weitgehend grau, etwas Sonne im Mur- und Ennstal
Vorerst erwartet uns klassisches Novemberwetter. „Grau ist die vorherrschende Farbe unter dem Hochnebel“, sagt Brandes. Etwas sonniger dürfte es im Murtal, im Ennstal und im Gesäuse werden. Hier gibt es tagsüber bis zu vier Grad plus – in der Nacht dafür bis zu minus 15 Grad.
Im Grazer Becken sorgt die Nebeldecke immerhin für konstante Temperaturen. „Die gute Nachricht: Es kommt kein Tauwetter“, so der Meteorologe, „der Schnee, der am Donnerstag gefallen ist, bleibt lange liegen.“ Tagsüber könnten die Temperaturen also unter dem Gefrierpunkt bleiben und für die ersten Frosttage der Saison sorgen. Dem nächsten Schneemann steht somit nichts im Wege!
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