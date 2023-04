Wie die Landflucht der Jugend gestoppt werden soll

Trotz boomender Speckgürtel zeigt nun eine Initiative im Weinviertel, dass die Bevölkerung zwar wächst, allerdings ungleich verteilt ist - vor allem bei der Jugend. Und das, obwohl es den Jungen nicht an Regionalbewusstsein mangelt. Warum die Devise „Hauptsache Stadtnähe“ auch am Land gilt und was dahintersteckt, weiß die „Krone“.