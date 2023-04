ÖVP und Elementarpädagogen liegen im Clinch

Was vielversprechend begann, endete im Clinch. Man stritt und verweigert nun das gemeinsame Gespräch. Zuletzt sagten die Pädagogen nein zum Austausch, weil sie im Rahmen der Wahl mit keiner der Parteien mehr sprechen wollten. Eine Woche vor der Wahl geht der Zwist trotzdem weiter. Am Wochenende rückten ÖVP-Mitarbeiter aus, um die Elementarpädagogen in Sozialen Medien zu piesacken. Und Landesrätin Daniela Gutschi legte am Montag mit einem Mail an die Kinderbetreuungsstätten im Land nach. Gutschi warf den Pädagogen-Vertretern unter anderem vor, Falschinformationen über die ÖVP und den Fragebogen zu streuen.