Salzburgs Gratis-Kindergarten lässt Fragen offen

Längere Öffnungszeiten nötiger nächster Schritt

Dank des kostenloses Offerts werden noch mehr Eltern ihre Jüngsten in die erste Bildungseinrichtung stecken. Und: Das nun bei der Halbtagsbetreuung eingesparte Geld könnte in die weiterhin kostenpflichtige Nachmittagsbetreuung wandern und damit den Bedarf erhöhen. So oder so: Der Druck auf die Kindergarten-Pädagogen und Nachmittagsbetreuer wird abermals steigen. Wird nicht flächendeckend entgegengesteuert, könnten österreichweit bis 2030 13.000 Pädagogen in diesem Bereich fehlen, sagen Experten.