Stadtvize: „Betreuung nur für 20 Stunden gratis“

Ab dem 1. April wird der Halbtagsekindergarten für Drei- bis Sechsjährige gratis sein. Klingt als Wahlkampfzuckerl gut, schaut in der Praxis allerdings anders aus. Denn es sind nur 20 Stunden tatsächlich gratis, also vier Stunden pro Tag. „Bisher war im letzten Kindergarten-Jahr der gesamte Vormittag gratis“, sagt Stadtvize Bernhard Auinger. Wer sein Kind länger als vier Stunden in der Betreuung lässt, müsste ab 1. April also draufzahlen. „Wir versuchen das auszubügeln“, so Auinger. Derzeit wird am Tarifsystem gearbeitet. „Es war einfach eine Hauruck-Aktion, ähnlich wie bei der Ausgliederung des Verkehrs der Salzburg AG“, ist sich der Stadtvize sicher. Das jetzt zur Verfügung gestellte Geld hätte auch schon früher in bessere Rahmenbedingungen laufen können.