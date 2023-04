Für mehr Elan im Frühling mit Pure Encapsulations®

Ashwagandha: Sorgt für emotionales Gleichgewicht

Schon seit Jahrtausenden wird in der ayurvedischen Tradition Ashwagandha verwendet, um in Phasen geistiger und nervlicher Anspannung zur optimalen Entspannung beizutragen. Der sogenannte „indische Ginseng“ oder auch „Schlafbeere“ hilft auch, dass das emotionale Gleichgewicht und das allgemeine Wohlbefinden erhöht werden. Ashwagandha von Pure Encapsulations® enthält das wertvolle Pflanzenextrakt der Ashwagandha-Wurzel in streng geprüfter Qualität und unterstützt den gesamten Körper für den optimalen Frühlingsstart.