Mietpreisbremse: BM Willis tiefrote Gießkanne

SPÖ fordert weitere 1,4 Millionen Euro an Hilfen

Das stößt sogar der Innsbrucker SPÖ sauer auf. Er begrüße zwar die Mietpreisbremse für die 2500 IIG-Wohnungen als Entlastung für die Mieter „ausdrücklich“, sagt SP-Klubchef Helmut Buchacher, zugleich Vorsitzender der Tiroler Mietervereinigung, „allerdings möchte ich auch auf die rund 50.000 Mieter hinweisen, die am freien Markt oder in gemeinnützigen Wohnungen eingemietet sind und teilweise horrende Mieten bezahlen müssen. Sie begleichen indirekt als Steuerzahler die Mietpreisbremse der Stadt, ohne selbst Hilfe zu bekommen.“