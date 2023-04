Stadt Innsbruck erhöht Mietzins um zwei Prozent

Für die Mieter der rund 2500 Wohnungen der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIGG) heißt es heuer tiefer in die Taschen greifen. Um zwei Prozent steigt der Mietzins an. Der Stadtsenat beschloss diese Erhöhung am Donnerstag und liegt damit noch unter dem Richtwertsatz von 8,6 Prozent.