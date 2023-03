Mietpreisbremse nun endgültig abgesagt

Die Grünen nahmen den Kompromissvorschlag ihres Koalitionspartners an. Wie berichtet, hatte die ÖVP diese Woche einen neuen Bonus und auch steuerliche Begünstigungen für Eigentumskäuferinnen und -käufer vorgeschlagen. Viel Zeit blieb ohnehin nicht mehr: Die Regierung musste sich bis zum Finanzausschuss am Donnerstag einig werden, um die ins Haus stehenden Mieterhöhungen per 1. April (Neuverträge) beziehungsweise 1. Mai (Bestandsverträge) noch abfangen zu können.