Stadt Graz steigt jetzt auf die Mietpreisbremse

„Die ständige Unsicherheit, ob die Wohnung in ein paar Monaten noch bezahlbar ist, ist unzumutbar, vielen bleibt kaum noch Geld für andere Ausgaben“, weiß Kahr. Laut den Kommunisten sind in keinem anderen EU-Land die Wohnkosten in den vergangenen Jahre so stark gestiegen wie in Österreich. 92 Prozent der Österreich würden deshalb staatliche Eingriffe bei den Wohnkosten befürworten, 72 Prozent seien für eine Mietzinsobergrenze.