„Mietpreisbremse würde Mieter selbst schädigen“

„Wir haben Zombie-Unternehmen am Markt“

Im Jahr 2021 flossen in Österreich je Einwohner 3837 Euro. Nur Luxemburg förderte pro Kopf mehr als Österreich. Im Unternehmenssektor, aber auch in anderen Bereich seien seit der Coronapandemie eine Vielzahl an Förderungen geflossen. „Natürlich soll der Staat in Krisensituationen Geld ausgeben. Aber wir sollten genauer schauen, wohin das Geld eigentlich geht.“ Unternehmen werden „künstlich“ am Leben gehalten, die eigentlich gar nicht mehr existieren sollten. „Wir haben Zombie-Unternehmen im Markt. Diese Unternehmen binden Ressourcen, die wir anderswo brauchen würden“, so Kluge.