„Gut im Beet“: Unsere Gärtner suchen Nachwuchs

Der Nachwuchsmangel hat auch die „grüne“ Branche erreicht: Es fehlt jetzt schon an Gärtnern in den verschiedensten Bereichen, dabei kommen in den nächsten Jahren massenhaft neue Arbeitsstellen hinzu. Parallel dazu kommt der schöne kleine Privatgarten wieder in Mode. Ein Appell für einen herausfordernden Allwetter-Beruf und eine Kampagne, mit der man gerne „Gartengöttin“ und „Gut im Beet“ wird.