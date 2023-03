Bald fehlen noch mehr Ärzte in Wiens Spitälern

Bei Anästhesie und Innerer Medizin wird es eng

Demnach gab es zwischen 2017 und 2021 in den Wiener Stadtspitälern 153 Pensionierungen in der Ärzteschaft. Besonders betroffen davon waren die Fachbereiche Anästhesie und Innere Medizin, die aber auch von gewöhnlichen Kündigungen stark betroffen sind. Ebenfalls gibt der Wiener Gesundheitsverbund eine Prognose zu den anstehenden Pensionierungen in ihren Häusern ab und diese Zahlen zeigen, wie stark dieses Problem in den kommenden Jahren noch ansteigen wird. So soll es zwischen 2022 und 2025 zu fast 300 Pensionierungen in der Ärzteschaft kommen, sprich eine Verdoppelung im Vergleich zu der Zeit zwischen 2017 und 2021.