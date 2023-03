Das Karussell dreht sich: Wer was wird, wer nicht

„Über Personelles diskutieren wir am Ende“, so die aktuelle Standardantwort roter und schwarzer Politiker. Nun gut, nehmen wir ihnen also diese schwere Last von den Schultern. Wahrscheinlich ist, dass sich wenig tut. Dass die SPÖ weiter fünf Regierungsmitglieder stellt, die ÖVP zwei. Sollten die Schwarzen den Roten einen dritten Landesrat abluchsen, wird Landesrätin Sara Schaar weichen müssen. Sie ist - Stichwort Gender-Leitfaden - innerhalb der SPÖ umstritten, LH Peter Kaiser will aber offenbar an ihr festhalten.