SPÖ und ÖVP starten Verhandlungen am Donnerstag

In trauter Einigkeit luden Landeshauptmann Peter Kaiser und ÖVP-Chef Martin Gruber am Dienstagnachmittag zu einem gemeinsamen Pressestatement. Und wenig überraschend ging es dabei um die künftige Kärntner Landesregierung. „Ich freue mich für Kärnten eine wichtige Mitteilung zu machen“, eröffnet Landeshauptmann Kaiser die Pressekonferenz. Dabei spielte der Kärntner SPÖ-Chef auf eine Fortführung der rot-schwarzen Koalition an - doch erster stehen Koalitionsverhandlungen an. „Es hat eine gewisse Bedeutung für Kärnten, dass wir gemeinsam dieses Land weiterhin gemeinsam führen wollen.“