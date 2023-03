Kogler genervt von „dieser Über-Interpretiererei“

„Bis auf ein paar rechte Untergrundkämpfer ...“

Für die Grünen stehe fest, dass im Klimaschutz die große Zukunft liege, mit allen Chancen für die Wirtschaft und hochwertige Arbeitsplätze - „ich hätte vermutet, dass das für die ÖVP auch so ist“, so Kogler weiter. Die ÖVP habe selbst etwa bei einem Betriebsbesuch bei BMW in Steyr mit dem Kanzler angemerkt, dass Investitionen in Elektromobilität Investitionen in die Zukunft seien. „Jetzt ist es eine ganz große Chance, dass wir Antriebe haben, die uns losbringen von der Drogennadel des Erdöls und des Erdgases. Das ist doch eigentlich bis auf ein paar rechte Untergrundkämpfer schon längst state of the art.“