Kanzler Nehammer bremst die Grünen aus

Sozialleistungen erst nach fünf Jahren Aufenthalt

Eigentum müsse für die Österreicher auch ohne „Erbschaft oder Lottogewinn leistbar werden“. Daher sollen 1,2 Milliarden Euro Wohnbauförderung wieder zweckgewidmet werden. Und natürlich das Thema Migration. Beim Bezug von Sozialleistungen soll künftig unterschieden werden: Jeder, der in Österreich lebt, soll erst nach fünf Jahren legalem Aufenthalt Sozialleistungen bekommen. Das soll für alle gelten. Fraglich ist, ob das mit dem EU-Recht im Einklang wäre. Apropos EU: In der Frage der Migration müsse diese in die Gänge kommen und neue Regelungen finden.