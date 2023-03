Söldnertruppe Wagner fordert jetzt auch Munition

Symbolischer Kampf?

Der Fluss Bachmutka, der durchs Stadtzentrum fließt, soll die Frontlinie sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der in der Vergangenheit unter anderem erfolgreich Raketen und Kampfpanzer gefordert hat, will Bachmut unter allen Umständen halten. Die Stadt, in der seit dem Spätsommer gekämpft wird, soll strategisch bedeutend. Gelingt es den russischen Truppen, sie gänzlich zu erobern, ist der Weg zu den Großstädten Slowjansk und Kramatorsk offen. Die Streitkräfte haben im selben Gebiet Donezk bereits Sjewjerodonezk und Lyssytschansk erobert.