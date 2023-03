Wagner-Truppen kontrollieren Ostteil von Bachmut

„Sturm auf Bachmut wird fortgesetzt“

Das ukrainische Militär berichtete am Mittwoch von anhaltenden Angriffen Russlands in der Region Bachmut. Allein bei dem Dorf Orichowo-Wassiliwka rund 20 Kilometer nordwestlich von Bachmut habe es am Vortag mehr als 30 erfolglose Angriffe gegeben, teilt der Generalstab der ukrainischen Armee mit. Gebiete rund um zehn Siedlungen an der Front bei Bachmut seien unter Beschuss genommen worden. „Trotz gravierender Verluste (...) setzt der Feind den Sturm auf Bachmut fort.“