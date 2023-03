NATO befürchtet Fall von Bachmut in wenigen Tagen

Der Fall der Stadt wäre nach Stoltenbergs Worten zwar „kein Wendepunkt“ im russischen Angriffskrieg, es zeige aber, „dass wir Russland nicht unterschätzen sollten und wir die Ukraine weiter unterstützen müssen“, sagte Stoltenberg in Stockholm. Militärexperten messen Bachmut ohnehin nur wenig oder fast gar keine strategische Bedeutung zu. Der Fall der Stadt sei bedeutungslos, „wenn andere Stellungen halten“, so der frühere australische Generalmajor Mick Ryan von der US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS).