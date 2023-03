Söldnertruppe Wagner eröffnet Rekrutierungszentren

Söldnertruppe kämpft derzeit in Bachmut

„Neue Kämpfer kommen dort an, sie werden uns begleiten, um ihr Land und ihre Familien zu verteidigen“, sagte er mit Blick auf die Rekrutierungszentren. Wie viele Kämpfer rekrutiert werden sollen und wie lange die Rekrutierung andauern soll, gab der Unternehmer nicht an. Die Wagner-Truppe kämpft derzeit um und in Bachmut (siehe Video oben und unten), die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand.